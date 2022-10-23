Крышу сорвало со здания в Новосибирске
© ГУ МЧС по Новосибирской области
Сильный ветер, обрушившийся на Новосибирск 23 октября, сорвал крышу со здания недалеко от площади Энергетиков. Эвакуировано несколько жильцов. Повреждены коммуникации дома и автомобили.
По данным МЧС, ветер сорвал кровлю с трехэтажного общежития на улице Станционная в Ленинском районе Новосибирска утром 23 октября.
«Установлено, что конструкции кровли сорвало во двор здания и частично вблизи проезжей части на контактные линии электропередач, повреждены 2 автомобиля, произошел обрыв электропроводов, а также повреждена система горячего водоснабжения», — говорится в сообщении МЧС.
С третьего этажа эвакуированы 13 человек, в том числе трое детей, с нижних этажей эвакуация не требуется. Пострадавших нет.
От мэрии города прибыл автобус для обогрева эвакуированных жильцов. Для устранения последствий работают коммунальщики и местные власти.
Новости из рубрики:
Мнения
Режим какой-то готовности
Система оказалась весьма эффективной в деле размытия ответственности и ухода от реальности.
Последние материалы
Возбуждено уголовное дело по факту падения самолета Су-30 в Иркутске Пилоты погибли при падении самолета в Иркутске Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время испытательного полета Около 100 населенных пунктов в Новосибирской области остались без света из-за урагана Вдова олигарха Босова связывает статус иноагента с «фейковым» интервью и давлением на себя
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo