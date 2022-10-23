Крышу сорвало со здания в Новосибирске

© ГУ МЧС по Новосибирской области
Крышу сорвало со здания в Новосибирске
23 Окт 2022, 05:58

Сильный ветер, обрушившийся на Новосибирск 23 октября, сорвал крышу со здания недалеко от площади Энергетиков. Эвакуировано несколько жильцов. Повреждены коммуникации дома и автомобили.

По данным МЧС, ветер сорвал кровлю с трехэтажного общежития на улице Станционная в Ленинском районе Новосибирска утром 23 октября.

«Установлено, что конструкции кровли сорвало во двор здания и частично вблизи проезжей части на контактные линии электропередач, повреждены 2 автомобиля, произошел обрыв электропроводов, а также повреждена система горячего водоснабжения», — говорится в сообщении МЧС.

С третьего этажа эвакуированы 13 человек, в том числе трое детей, с нижних этажей эвакуация не требуется. Пострадавших нет.

От мэрии города прибыл автобус для обогрева эвакуированных жильцов. Для устранения последствий работают коммунальщики и местные власти.


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