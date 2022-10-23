Пилоты погибли при падении самолета в Иркутске
23 Окт 2022, 14:22
«Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточнённый адрес места падения - улица Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м. на две семьи», - написал он в тг-канале.
Оба пилота погибли при крушении самолета в Иркутске, сообщил глава региона Игорь Кобзев.
«Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточнённый адрес места падения - улица Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м. на две семьи», - написал он в тг-канале.
Сейчас идет ликвидация пожара.
Самолет Су-30 упал вечером 23 октября в Иркутске, по данным МЧС, во время испытательного полета.
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