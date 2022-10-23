Возбуждено уголовное дело по факту падения самолета Су-30 в Иркутске
23 Окт 2022, 14:33
По данным СК, он выполнял испытательный полет без боекомплекта. Два летчика-испытателя погибли. Падение самолета произошло на двухэтажный жилой дом.
После падения в Иркутске самолета Су-30, принадлежавшего авиапредприятию, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
По данным СК, он выполнял испытательный полет без боекомплекта. Два летчика-испытателя погибли. Падение самолета произошло на двухэтажный жилой дом.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
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