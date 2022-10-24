Задержана глава Сузунского района Новосибирской области

© vk.com/glavasuzun. Лилия Некрасова c новосибирским (слева) и алтайским (справа) губернаторами

Глава Сузунского района Новосибирской области Лилия Некрасова задержана. Она была назначена по представлению конкурсной комиссии с одобрения представителей губернатора Андрея Травникова.

Силовики провели обыске в доме Некрасовой, сообщил Тайге.инфо источник в правоохранительных органах 24 октября. Чиновницу доставили в Следственный комитет, речь может идти об уголовном деле о мошенничестве (ст. 159 УК).

Сузунский райсовет назначил Некрасову главой администрации в конце ноября 2017 года по представлению конкурсной комиссии, которую возглавлял министр региональной политики области Игорь Яковлев. Напомним, комиссию наполовину составляют из представителей губернатора и местных депутатов.

Лилия Некрасова родилась 30 ноября 1980 года в Черепаново. Работала экономистом в местной ЦРБ. Окончила Сибирский институт потребительской кооперации и Сибирскую академию государственной службы. С 2006 года работала в администрации Черепановского района, в 2007-м стала замглавы администрации по финансам рабочего поселка Линёво Искитимского района. В 2011-м перешла на пост замглавы Сузунского района.

С августа 2011 года по ноябрь 2017 года — заместитель главы администрации Сузунского района. В 2012 году поощрена благодарственным письмом Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Некрасова — член «Единой России».

Прямые выборы глав районов и городов (за исключением Новосибирска и Кольцово) отменены с подачи губернатора.