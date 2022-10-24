Ураганный ветер повалил более 20 деревьев и остановок в Новосибирске

© ГУ МЧС по Новосибирской области

Ураганный ветер, накрывший Новосибирск, повалил десятки различных объектов. Произошло около 30 обрывов линий электропередач.

«В результате ураганного ветра 23 октября произошло 27 обрывов линий электропередач, 17 случаев падений деревьев, семь падений различных конструкций и четыре — остановочных павильонов», — сообщили в пресс-центре мэрии

Никто не пострадал.

Всего, по данным МЧС, из-за сильного ветра 23 октября остались без света 95 поселений в 21 муниципальном образовании Новосибирской области. Под отключение попало 6,8 тыс. объектов, в том числе 85 социально-значимых объектов. К утру 24 октября почти все работы завершены.

«На утро без электроэнергии оставался один удалённый населённый пункт в Северном районе, сейчас там устраняют последствия урагана», — рассказали в региональном правительстве.

