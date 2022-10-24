Аудиторы нашли нарушения на 136 млн в нацпроекте «Здравоохранение» в Новосибирской области

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Нарушения при реализации проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» найдены в Новосибирской области. Часть закупленного оборудования так и не используется, а нарушения при заключении госконтрактов превысили 130 млн рублей.

Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области нашла многочисленные нарушения в проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Все в регионе создано шесть сосудистых центров и 12 первичных сосудистых отделений.

Общие расходы на программу в 2021 года составили 481,6 млн рублей (94,4%) к плану, а в первом квартале 2022 года — 14,1 млн (лишь 1,8% от плана), сказано в опубликованном отчете КСП. «Сметы казенных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения НСО, составлены на текущий финансовый год без учета планового периода, что является нарушением», — отметили аудиторы.

«Некачественное планирование медицинскими организациями заявок приводит к образованию большого количества имеющихся запасов лекарственных препаратов. Медицинскими организациями получено 61,4% от закупленных лекарственных препаратов в 2020—2021 годах, ряд препаратов выдан пациентам в объеме менее 30% от закупленных в 2020 году, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств в размере 1 млн рублей в связи с истечением срока годности невостребованных лекарственных средств», — уточнили в КСП.

Есть существенные проблемы и с закупками оборудования. В 2021 году госучреждение новосибирского правительства «Служба технического контроля и развития материально-технической базы» купило 16 единиц оборудования для областной «Центральной клинической больницы», на базе которой открыли сосудистый центр, но оно не эксплуатируется. Это свидетельствует о неэффективных тратах бюджетных средств, указали аудиторы.

«Основной причиной простоя оборудования является отсутствие соответствующих специалистов в учреждении», — сказано в отчете.

«В ходе проведения аудита закупок выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в части не размещения (несвоевременного размещения) информации в реестре контрактов по 44 контрактам на общую сумму 136 млн рублей, — также установили аудиторы. — <…> В отчете о ходе реализации регионального проекта „Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями“ за 2021 год содержится недостоверная информация о фактически достигнутых значениях целевых индикаторов. Согласно расчетам КСП, произведенных на основании данных статистических форм, показатель „Больничная летальность от инфаркта миокарда“ составил 15,8% (отчет 15,7%), показатель „Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения“ — 26,23% (отчет 26,28%)».

Более того, у почти 62% всех сосудистых центров и отделений износ основной части оборудования превышает 80%.

