Жительница Кызыла зарезала 10-месячного племянника, пытаясь убить сожителя

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Жительница Кызыла зарезала 10-месячного племянника, пытаясь убить сожителя
24 Окт 2022, 11:02

Жительница Тувы признана виновной в убийстве грудного ребенка сестры. Она могла зарезать его при попытке напасть на бывшего сожителя.

Коллегия присяжных признала виновной 24-летнюю жительницу Кызыла в убийстве малолетнего (пункт «в» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ 24 октября.

В июне 2021 года женщина в своем частном доме присматривала за 10-месячным сыном сестры по ее просьбе. Одновременно она употребляла алкоголь с бывшим сожителем.

«В ходе ссоры находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина ножом нанесла удар в сторону мужчины, который в это время держал ребенка на руках. При этом удар ножом пришелся касательно по плечу мужчины, а затем в спину ребенка. Мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте», — рассказали в СК.

Суд приговорил девушку к 11 годам колонии общего режима.


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