Жительница Кызыла зарезала 10-месячного племянника, пытаясь убить сожителя
© tuva.sledcom.ru
Жительница Тувы признана виновной в убийстве грудного ребенка сестры. Она могла зарезать его при попытке напасть на бывшего сожителя.
Коллегия присяжных признала виновной 24-летнюю жительницу Кызыла в убийстве малолетнего (пункт «в» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ 24 октября.
В июне 2021 года женщина в своем частном доме присматривала за 10-месячным сыном сестры по ее просьбе. Одновременно она употребляла алкоголь с бывшим сожителем.
«В ходе ссоры находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина ножом нанесла удар в сторону мужчины, который в это время держал ребенка на руках. При этом удар ножом пришелся касательно по плечу мужчины, а затем в спину ребенка. Мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте», — рассказали в СК.
Суд приговорил девушку к 11 годам колонии общего режима.
Новости из рубрики:
Мнения
Режим какой-то готовности
Система оказалась весьма эффективной в деле размытия ответственности и ухода от реальности.
Последние материалы
СК назвал две основные версии крушения Су-30 в Иркутске «Самолеты были его жизнью»: что известно о погибших в Иркутске летчиках Аудиторы нашли нарушения на 136 млн в нацпроекте «Здравоохранение» в Новосибирской области Первых мобилизованных алтайцев отправили на «спецоперацию» «Русал» подал иск о защите акционеров против Владимира Потанина
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo