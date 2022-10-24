СК назвал две основные версии крушения Су-30 в Иркутске

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Следственный комитет рассказал о ходе расследования крушения истребителя в Иркутске. В качестве возможных причин названы отказ авиационной техники и ошибка пилотирования.

Как сообщает СК, следователями, криминалистами и экспертами ведомства с привлечением специалистов Министерства промышленности и торговли России, авиапредприятия проводится дополнительный осмотр места происшествия. Изъяты образцы топлива, заправленного в самолет, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, произведена выемка летно-технической документации на воздушное судно. Допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия, признаны потерпевшими и допрошены собственники разрушенного частного дома. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.



«Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — говорится также в сообщении.

Вечером 23 октября самолет Су-30СМ упал на жилой дом в одном из микрорайонов Иркутска. Здание загорелось. Летчики погибли. Жильцов в доме не было, поэтому они не пострадали.

Известно, что судно принадлежало авиапредприятию и участвовало в летных испытаниях.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).