СК назвал две основные версии крушения Су-30 в Иркутске

© кадр из видео СК
СК назвал две основные версии крушения Су-30 в Иркутске
24 Окт 2022, 10:54

Следственный комитет рассказал о ходе расследования крушения истребителя в Иркутске. В качестве возможных причин названы отказ авиационной техники и ошибка пилотирования.

Как сообщает СК, следователями, криминалистами и экспертами ведомства с привлечением специалистов Министерства промышленности и торговли России, авиапредприятия проводится дополнительный осмотр места происшествия. Изъяты образцы топлива, заправленного в самолет, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, произведена выемка летно-технической документации на воздушное судно. Допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия, признаны потерпевшими и допрошены собственники разрушенного частного дома. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

«Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — говорится также в сообщении.

Вечером 23 октября самолет Су-30СМ упал на жилой дом в одном из микрорайонов Иркутска. Здание загорелось. Летчики погибли. Жильцов в доме не было, поэтому они не пострадали.

Известно, что судно принадлежало авиапредприятию и участвовало в летных испытаниях.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Режим какой-то готовности
Алексей Мазур
Система оказалась весьма эффективной в деле размытия ответственности и ухода от реальности.
Последние материалы
24 Окт, 10:54
СК назвал две основные версии крушения Су-30 в Иркутске
24 Окт, 10:00
«Самолеты были его жизнью»: что известно о погибших в Иркутске летчиках
24 Окт, 10:00
Аудиторы нашли нарушения на 136 млн в нацпроекте «Здравоохранение» в Новосибирской области
24 Окт, 08:40
Первых мобилизованных алтайцев отправили на «спецоперацию»
24 Окт, 07:32
«Русал» подал иск о защите акционеров против Владимира Потанина
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования