Новосибирскому ефрейтору дали условное за полугодовое отсутствие на службе

Новосибирский военнослужащий отсутствовал в части полгода. Ему дали условный срок.

Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело ефрейтора Вячеслава Мустафина. Его обвиняли по статье о самовольном оставлении части (ч. 4 ст. 337 УК), говорится в карточке дела, и ему грозило до 5 лет колонии.

«Военнослужащий в период с 11 февраля по 21 июля 2022 года без уважительных причин отсутствовал на военной службе», — уточнили в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Мустафина к трем годам условно. Решение пока не вступило в законную силу.