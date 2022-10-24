Новосибирскому ефрейтору дали условное за полугодовое отсутствие на службе
24 Окт 2022, 12:00
Новосибирский военнослужащий отсутствовал в части полгода. Ему дали условный срок.
Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело ефрейтора Вячеслава Мустафина. Его обвиняли по статье о самовольном оставлении части (ч. 4 ст. 337 УК), говорится в карточке дела, и ему грозило до 5 лет колонии.
«Военнослужащий в период с 11 февраля по 21 июля 2022 года без уважительных причин отсутствовал на военной службе», — уточнили в пресс-службе военных судов Сибири.
Суд приговорил Мустафина к трем годам условно. Решение пока не вступило в законную силу.
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