Продажи на первичном рынке Новосибирска сократились на 6%

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Конференция «Турбопродажи 2022», организованная компанией «Метр» и посвященная технологиям и сервисам по продажам новостроек в изменившихся реалиях 2022 года, прошла в Новосибирске в центре «Мой бизнес».

Спикеры конференции — эксперты в области организации и технологии продаж, внедрения новых инструментов и IT-решений для продажи квартир в строящихся домах, подготовки и мотивации персонала. Целью мероприятия было решение задачи «от интересов строительной компании» — то есть то, как, используя практическую и отработанную методику и новые технологии, можно решить задачу по продажам строящегося жилья и, в особенности, выходящих на рынок новых комплексов.



Эксперты сосредоточились на организации работы и разработке систем мотивации многоуровневых отделов продаж, где руководитель ставит задачи менеджерам, которые уже организуют работу через специалистов.

Основатель и руководитель компании «Метр» Эдуард Ляхов подчеркнул, что намеченные на 2022 на год планы не сбываются, однако есть хорошие заделы на 2023 год. В 2022 году можно наблюдать снижение рынка недвижимости по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 6,2%.

«На общем фоне падения рынка новостроек Новосибирска наша компания всё равно растёт. Мы планировали расти в два раза, пока растем на 17%. И я понимаю, что на наш конвейер продаж нужно только ставить новые проекты. И как только появляются новые проекты, мы очень быстро запускаемся», — отметил Эдуард Ляхов.

В нестабильном 2022 году профессионалам по маркетингу, лидогенерации, сайтостроению приходится изобретать новые элементы управления продажами, поэтому на конференции эксперты поделились опытом, кейсами и рабочими инструментами с коллегами.