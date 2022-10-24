Половина угольных предприятий Хакасии не платят зарплату сотрудникам — депутаты

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Половина угольных предприятий Хакасии не платят зарплату сотрудникам — депутаты
24 Окт 2022, 14:03

Вывоз на экспорт угля из Хакасии в восточном направлении многократно снизился в течение полугода. По данным республиканских депутатов, ситуация в отрасли такова, что зарплату не получают уже в половине коллективов.

Депутаты Хакасии хотят обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой установить квоты на экспорт угля из республики в восточном направлении.

В тексте обращения в частности говорится о том, что критическая ситуация в угольной отрасли Хакасии вызвана постоянным снижением объемов вывоза угольной продукции в восточном направлении, сообщили в парламенте республики.

«В 2022 году идет ежемесячное снижение объемов добычи угля и вывоза на экспорт в восточном направлении — с 868 тыс. тонн в марте 2022 года до 57,4 тыс. тонн в сентябре 2022 года», — отмечается в сообщении.

По словам председателя Верховного Совета Хакасии Владимира Штыгашева, «зарплату не получают уже половина коллективов угольных предприятий».

«Налоги тоже скоро не смогут платить, а это недопустимо для бюджета республики. Мы еще раз будем обращаться к Михаилу Владимировичу Мишустину», — добавил Штыгашев.

Вопрос внесен в повестку сессии на внеочередном заседании президиума Верховного Совета Хакасии.


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