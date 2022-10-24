Томские ученые: слизни и жуки полезнее говядины и свинины

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Томские ученые: слизни и жуки полезнее говядины и свинины
24 Окт 2022, 14:16

Состав слизней превосходит мясо сельскохозяйственных животных, выяснили сибирские ученые. Они не сомневаются в перспективности рынка беспозвоночных для России.

Ученые Биологического института Томского государственного университета (ТГУ) исследовали пищевую ценность серых и рыжих слизней, жуков-носорогов и бронзовки. Анализ показал, что нутриентный состав слизней «по многим показателям превосходит мясо сельскохозяйственных животных», сообщили в пресс-службе ТГУ 24 октября.

«Использование беспозвоночных в пищу становится трендом не только для азиатских стран, но и для Европы. К примеру, самый крупный промышленный центр, где выращивают насекомых для употребления в пищу, находится в Голландии, — утверждает руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Сергей Чернышев. — В России это направление только начинает развиваться, но ни у кого нет сомнений в его перспективности. Животный протеин жизненно необходим человеку для обеспечения жизнедеятельности. Беспозвоночные животные с этой точки зрения — оптимальный вариант».

«В биомассе слизней содержится хитин, которого нет в мясе сельскохозяйственных животных. Этот элемент улучшает перистальтику кишечника и работу ЖКТ в целом, — добавила заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Анастасия Симакова. — Наряду с этим в биомассе слизней есть углеводы, жирорастворимые витамины, А и Е, отсутствующие в мясных продуктах, привычно употребляемых населением».

А вот в жуках обнаружилось самое высокое содержание белка — 25,9 грамма на 100 граммов, тогда как в говядине — 18,6 на 100 граммов. По микроэлементам, витаминам и калорийности показатели у этого вида беспозвоночных примерно такие же, как у слизней, уточнили в ТГУ.

«Если говорить о промышленном выращивании, то беспозвоночные — экономически очень выгодная история, — отметил Сергей Чернышев. — Во-первых, им не нужно тепло, данные виды могут спокойно существовать при температуре +10°С. Им не страшна высокая влажность, соответственно, для выращивания таких животных можно использовать подвалы. Питание — это любые древесные опилки с небольшим количеством недорогих ферментов, фруктовые, овощные отходы. Нет необходимости вкладываться в пастбища и дорогие корма».

Количество жиров у беспозвоночных меньше, соответственно, ниже и калорийность, добавили в вузе.


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