Иркутяне почувствовали землетрясение

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Землетрясение произошло на Байкале. Толчки почувствовали в Иркутске.

Землетрясение произошло в акватории Байкала. Магнитуда, по формуле для Прибайкалья, составила 4,7.

Эпицентр находился примерно в 20 км к югу от Листвянки. В этом городе интенсивность толчков достигла 4 баллов, сообщили в Байкальском филиале геофизической службы РАН. В Иркутске, Ангарске, Мегете и Байкальске интенсивность составила 3−4 балла.

По данным иркутского управления МЧС, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.