Иркутяне почувствовали землетрясение

© seis-bykl.ru
Иркутяне почувствовали землетрясение
25 Окт 2022, 05:14

Землетрясение произошло на Байкале. Толчки почувствовали в Иркутске.

Землетрясение произошло в акватории Байкала. Магнитуда, по формуле для Прибайкалья, составила 4,7.

Эпицентр находился примерно в 20 км к югу от Листвянки. В этом городе интенсивность толчков достигла 4 баллов, сообщили в Байкальском филиале геофизической службы РАН. В Иркутске, Ангарске, Мегете и Байкальске интенсивность составила 3−4 балла.

По данным иркутского управления МЧС, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Режим какой-то готовности
Алексей Мазур
Система оказалась весьма эффективной в деле размытия ответственности и ухода от реальности.
Последние материалы
25 Окт, 09:11
Режим «базовой готовности» установлен в Новосибирской области
25 Окт, 08:06
Урожай зерновых сократился в Туве почти на 30%
25 Окт, 08:02
«Ростик'с» возвращается: американцы продают рестораны KFC
25 Окт, 07:38
Третий мобилизованный погиб в новосибирском лагере
25 Окт, 05:32
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 234
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования