«Ростик'с» возвращается: американцы продают рестораны KFC

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Американский холдинг Yum! Brands заключил договор о продаже своих российских ресторанов KFC. Покупателями стали структуры ижевского франчайзи сети. Новый владелец обязан переименовать все заведения в России, они будут работать под брендом Rostic's.

Американская Yum! Brands 24 октября сообщила о подписании договора купли-продажи своих заведений KFC и прав на мастер-франшизу ижевской компании «Смарт Сервис ЛТД» Константина Котова и Андрея Осколкова.



Котов и Осколков — владельцы ГК «Фуд-сервис», управляющей по франшизе 41 заведением KFC, уточняет«Коммерсантъ». Бизнесмены также развивают по франшизе восемь ресторанов «Росинтера» (IL Patio, «Планета суши» и другие). По данным издания, новый владелец обязан постепенно ребрендировать 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic's.

Источник РИА Новости в компании сообщил, что к открытию готовится около 70 ресторанов Rostic's. «Их поэтапный запуск запланирован начиная с декабря в Москве, Московской области и ХМАО», — сказал собеседник агентства.

В марте 2022 года Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut) заявила, что приостанавливает работу в России 70 собственных ресторанов KFC. Всего в стране около 1 тыс. заведений сети, в основном работающих по франшизе.

Рестораны «Ростик'с» работали в России в 2000-х. В Новосибирске в конце 2006 года стало известно о появлении первого заведения KFC. Его открывал «Росинтер», развивавший сеть Rostic’s.

Yum!IBrands заключила с ОАО «Росинтер Ресторанс Холдинг» соглашение, по которому все рестораны «Ростик'с», принадлежащие этой компании, должны быть постепенно переведены под марку KFC. Взамен «Росинтер» получал право представлять этот бренд в России.

Шесть лет заведения сети работали под двойным названием «Ростик'с-KFC», вспоминал НГС. Однако в конце августа 2011 года «Ростик'с» окончательно стал KFC. По данным сервиса 2ГИС, в Новосибирской области сейчас свыше 40 точек KFC.