Урожай зерновых сократился в Туве почти на 30%

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Урожай зерновых сократился в Туве почти на 30%
25 Окт 2022, 08:06

Урожайность овощных и зерновых культур резко упала в Туве в 2022 году. Власти списали это на засуху.

«Уборочная площадь в Туве составила 41 тыс. га, что на 18,3% меньше посевной площади. При этом урожайность овощных на 13% меньше уровня прошлого года, зерновых — на 27%», — заявил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, несмотря на «наращивание парка» техники и «поддержку аграриев», «засуха внесла свои коррективы».

Более того, возникли проблемы с заготовкой кормов для скота, но, по словам министра сельского хозяйства Тувы Сергея Ондара, «резервы на республиканском и муниципальном уровне сформированы». Именно животноводство — основа сельского хозяйства Тувы.


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