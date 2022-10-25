Собаки насмерть загрызли жительницу Бурятии

© СК по Бурятии
Собаки насмерть загрызли жительницу Бурятии
25 Окт 2022, 11:13

Жительница Бурятии погибла от укусов собак. Животные содержались во дворе у ее родственников, которых она приехала навестить.

Тело 64-летней женщины обнаружено во дворе одного из домов в селе Хойтобэе. Как выяснили следователи, пенсионерка найдена во дворе своих родственников, которых она приехала навестить.

20 октября погибшая приехала в село Хойтобэе к родственникам, во дворе у которых в вольере содержались три беспородные крупные собаки.

«Животные агрессивно реагировали на приезжую, но, несмотря на это, хозяин не принял достаточных мер, чтобы оградить женщину от их нападения. 23 октября ночью она вышла во двор. В этот момент собаки вырвались из вольера, напали на нее и причинили зубами множество ран, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия», — рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).


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Собаки насмерть загрызли жительницу Бурятии
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