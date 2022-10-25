«Брусника» запустила продажи квартир в 17-этажных башнях в Омске

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«Брусника» запустила продажи квартир в 17-этажных башнях в Омске
25 Окт 2022, 13:24

В Омске стартовали продажи в первых домах «Кварталов Драверта». Это четыре 17-этажные башни между улицами Крупской и Шаронова. На нижних и верхних этажах высоток можно приобрети квартиры с террасами и панорамными окнами. Стоимость «квадрата» начинается от 90 тыс. рублей.

Компания «Брусника» сообщила о старте продаж квартир в омском проекте «Кварталы Драверта». Кроме жилья там появятся общественные пространства, в том числе два парка и пешеходный бульвар, школа со спортивным кластером и детские сады. Совместно с властями региона «Брусника» также планирует переосмыслить транспортную инфраструктуру и сделать район более доступным для омичей.

«Мы проанализировали контекст территории и разработали стратегию развития Левобережья как естественного продолжения городской структуры Омска. Согласно мастер-плану новый район будет своеобразной „точкой сборки“ на левом берегу Иртыша, — отметил руководитель группы мастер-плана „Брусники“ Василий Большаков. — Ядром района станет парк, расположенный на пересечении пешеходных потоков и автомобильного трафика. Мы спроектируем его с учётом климата, а плотное озеленение позволит использовать пространство круглый год. Для этого здесь высадят взрослые деревья, которые дадут тень летом, а зимой — закроют от степных ветров. И, ключевое — мы планируем оживить и интегрировать в проект реку Замарайку на северной стороне участка».

По мастер-плану башни первой очереди станут доминантной будущего района и сформируют силуэт застройки. В следующих очередях этажность будет снижаться по направлению к реке.

Квартиры в башнях «Кварталов Драверта» отличаются по площади, функциям и типам летних помещений. На нижних и верхних этажах будет жилье с террасами и панорамными окнами. У владельцев будет возможность организовать сад или огород с микрозеленью, сделать зону барбекю с электрогрилем или оборудовать небольшой лаундж с гамаком. Зимой на террасе можно поставить новогоднюю ель или сделать горку для малышей.

Высота потолков в квартирах на первом этаже увеличена до 4,75 метров: здесь удобно сделать антресоль с рабочим кабинетом или дополнительной спальней.На средних этажах башен архитекторы скомпоновали условно стандартные планировки, которые включают просторные мастер-спальни, кухни-гостиные, гардеробные и другие полезные функции. Всего в первой очереди строительства будет около 500 квартир. Также под зданиями предусмотрен подземный паркинг на 250 мест, а вместе с ними кладовые, велосипедные и колясочные.

Башни объединены общим двором, закрытым от машин. Это приватная территория, только для жителей. 70% двора займет плотное озеленение: деревья, кустарники, травы, многолетние растения и газон. Также архитекторы расположили во дворе игровые площадки для детей разных возрастов, спортивные тренажеры и места тихого отдыха.

Стоимость квадратного метра на старте продаж начинается от 90 тыс. рублей. Приобрести квартиру можно с применением сразу нескольких механизмов поддержки: ипотечных программ, включая спецпроект «ИТ-ипотека», рассрочки платежа, обмена имеющегося жилья в счет строящегося с сохранением права проживания по старому адресу до момента заселения в новостройку.

Первый этап строительства «Кварталов Драверта» «Брусника» планирует реализовать к 2025 году.


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