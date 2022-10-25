Экс-полицейского обвинили в убийстве многодетной матери на Алтае

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Экс-полицейского обвинили в убийстве многодетной матери на Алтае
25 Окт 2022, 14:06

Женщина жестоко убита в Республике Алтай. У нее остались четверо детей. Под подозрение попал бывший полицейский.

Тело женщины нашли в машине в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в региональном управлении СК РФ 25 октября. Под подозрение попал ее бывший муж, живущий в Кош-Агачском районе.

«По предварительным данным, вечером 24 октября на территории Онгудайского района подозреваемый увидел свою бывшую супругу с другим мужчиной, после чего на почве ревности стал преследовать женщину, уехавшую от него на своем автомобиле, — рассказали в СК. — Воспользовавшись тем, что женщина съехала с автодороги, совершив вынужденную остановку, разъяренный мужчина подбежал к автомобилю, разбил стекло дверцы, схватил увиденный им в машине складной нож, клинком которого нанес потерпевшей множественные удары в область грудной клетки и шеи».

37-летная женщина погибла на месте. У нее остались четверо детей, которым от трех до 13 лет. Их отдали близким родственникам.

39-летний мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о преступлении, утверждают в СК. По данным «АиФ», подозреваемый — бывший полицейский, который сейчас находится на пенсии.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).


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