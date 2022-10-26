Жительница Новосибирской области зарубила мужа после пьяной ссоры
26 Окт 2022, 08:49
Тело 52-летнего мужчины найдено в поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района. Дело возбуждено по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК), сообщили в СК РФ по Новосибирской области 26 октября.
«По данным следствия, между супругами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения произошла ссора на бытовой почве. В результате подозреваемая, взяв топор, нанесла лежащему на диване супругу не мене трех ударов по голове», — рассказали в ведомстве.
В Новосибирской области женщину обвинили в убийстве мужа, который был на 16 лет старше нее. Поводом называют бытовую ссору.
Тело 52-летнего мужчины найдено в поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района. Дело возбуждено по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК), сообщили в СК РФ по Новосибирской области 26 октября.
Подозреваемой стала 36-летняя жена мужчины. Ее задержали полицейские.
«По данным следствия, между супругами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения произошла ссора на бытовой почве. В результате подозреваемая, взяв топор, нанесла лежащему на диване супругу не мене трех ударов по голове», — рассказали в ведомстве.
Следствие планирует ходатайствовать об аресте женщины.
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