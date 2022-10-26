Жительница Новосибирской области зарубила мужа после пьяной ссоры

В Новосибирской области женщину обвинили в убийстве мужа, который был на 16 лет старше нее. Поводом называют бытовую ссору.

Тело 52-летнего мужчины найдено в поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района. Дело возбуждено по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК), сообщили в СК РФ по Новосибирской области 26 октября.



Подозреваемой стала 36-летняя жена мужчины. Ее задержали полицейские.

«По данным следствия, между супругами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения произошла ссора на бытовой почве. В результате подозреваемая, взяв топор, нанесла лежащему на диване супругу не мене трех ударов по голове», — рассказали в ведомстве.



Следствие планирует ходатайствовать об аресте женщины.