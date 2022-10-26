Алтайские власти предложили урезать жителям нормы древесины для строительства частных домов

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Власти Алтайского края решили урезать квоты древесины для строительства жилья обычным людям под предлогом высокого спроса. Фракция КПРФ будет голосовать против.

Аграрный комитет заксобрания Алтайского края предложил сократить региональную квоту для жителей по заготовке древесины для строительства жилья и ремонта построек. Законопроект рассмотрят на сессии 27 октября, сказано в документах парламента.

По федеральному закону нормативы заготовки деловой древесины для жилья устанавливают сами регионы. Сейчас в Алтайской края жителям предоставляется до 100 кубометров для строительства домов и до 25 куб. метро — для ремонта.

«Вместе с тем далеко не во всех случаях гражданам для ремонта дома и надворных построек требуется 25 куб. метров древесины, а для постройки жилого дома вполне достаточно 70 куб. метров древесины, — решили в комитете. — В результате предоставления органами местного самоуправления гражданам деловой древесины по максимальным нормам, в большинстве сельских и городских населенных пунктов образовались большие очереди среди граждан за древесиной для собственных нужд. Выделяемого на год управлением лесами лимита древесины хватает только 30−50% граждан, подавших заявки на деловую древесину. Очередь остальных граждан в лучшем случае переходит на следующий год. А многие граждане не могут получить заявленную для строительства и ремонта древесину по 3−5 лет».

Под таким предлогом депутаты решили сократить квоты на строительство до 70 кубометров, на ремонт — до 15 кубометров.

Фракция КПРФ не поддержит решение, заявили в пресс-службе крайкома партии.

У единороссов в заксобрании 31 депутат, у КПРФ — 23, у эсеров — пять, у «Коммунистов России», которых в КПРФ считают провластными спойлерами, и ЛДПР — по четыре места.