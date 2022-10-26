Почти половина семей мобилизованных в сибирском регионе оказалась за чертой прожиточного минимума

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Власти Хакасии составили социальные портреты семей тех, кого пришлось мобилизовать по указу президента РФ Владимира Путина. Почти половина из них оказалась за чертой прожиточного минимума.

«Проведенный анализ показал, что из общего количества семей мобилизованных граждан среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума имеют 46% семей», — подсчитали в минтруда Хакасии.

До конца 2021 года Росстат использовал показатель прожиточного минимума как черту бедности. После этого власти решили сами устанавливать «черту бедности», фактически снизив ее, что формально резко сократило количество официальных бедных (с 17,6 до 16 млн человек). Но в 2022 году на фоне начатой президентом РФ Владимиром Путиным «спецоперации» число россиян за чертой бедности, принятой на уровне 12,9 тыс. рублей в месяц, выросло уже до 20,9 млн человек (это 14,3% населения).

Сейчас официальный средний прожиточный минимум на душу населения в Хакасии составляет 14,19 тыс. рублей в месяц.

«Каждая двенадцатая семья [мобилизованных] просит решить проблемы, находящиеся в полномочиях министерства здравоохранения республики. У каждой седьмой семьи вопросы к системе образования, — рассказал и.о. министра труда республики Андрей Петров. — Уверены, что после получения списков семей мобилизованных граждан профильные министерства и администрации городов районов республики активно подключатся к решению проблем, обозначенных при составлении социальных паспортов. Итоги подводить рано, но отмечу, что многое делается, так, семьи в тяжелой жизненной ситуации получают гуманитарную помощь в виде новой одежды и обуви, памперсы и детское питание, канцелярские наборы, шесть семей получили уголь, семь семей — дрова».



Кроме того, данным минтруда Хакасии показали, что 26% семей мобилизованных имеют одного ребенка, почти 24% - двух детей и около 6% - трех детей. А свыше 9% семей мужчин, попавших под мобилизацию, имеют четырех и более детей. Но в исследовании не уточняется, идет ли речь именно о несовершеннолетних детях.

«Кроме того, есть семь семей с детьми-инвалидами», — подчеркнули в правительстве.



Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.



Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.