Учителя обвинили в избиении канского школьника

27 Окт 2022, 07:05

В Красноярском крае школьного преподавателя подозревают в нападении на учащегося. Прокуратура потребовала отстранить его.

«Предварительно установлено, что 24 октября во время урока в школе №5 Канска учитель физической культуры применил силу к 13-летнему учащемуся за „непослушание“. После инцидента подросток обратился в отдел полиции с ушибами шеи и царапинами на щеке», — сообщили в краевой прокуратуре.

Прокуратура потребовала отстранить педагога. На директора школы планируется составить протокол по ст. 5.57 КоАП (нарушение права на образование).

Кроме того, делом о нанесении побоев занялась полиция.


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