Учителя обвинили в избиении канского школьника
27 Окт 2022, 07:05
В Красноярском крае школьного преподавателя подозревают в нападении на учащегося. Прокуратура потребовала отстранить его.
«Предварительно установлено, что 24 октября во время урока в школе №5 Канска учитель физической культуры применил силу к 13-летнему учащемуся за „непослушание“. После инцидента подросток обратился в отдел полиции с ушибами шеи и царапинами на щеке», — сообщили в краевой прокуратуре.
Прокуратура потребовала отстранить педагога. На директора школы планируется составить протокол по ст. 5.57 КоАП (нарушение права на образование).
Кроме того, делом о нанесении побоев занялась полиция.
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