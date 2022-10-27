Новосибирские власти урезают жителям нормы древесины для строительства и отопления частных домов

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Власти Новосибирской области решили урезать квоты древесины для строительства жилья обычным людям. Также сократятся нормативы для отопления.

Новосибирский губернатор предложил сократить региональную квоту для жителей по заготовке древесины для строительства жилья и ремонта построек, а также для отопления. Документ рассмотрели в заксобрании 27 октября, передает корреспондент Тайги.инфо.

По федеральному закону нормативы заготовки деловой древесины для жилья устанавливают сами регионы. Сейчас в Новосибирской области жителям предоставляется до 100 кубометров для строительства домов и до 30 куб. метров — для ремонта. По законопроекту губернатора предлагается сократить квоты для строительства до 50 «кубов», для ремонта — до 15.

«Опыт предоставления древесины для собственных нужд граждан для целей строительства объектов индивидуального жилищного строительства показывает, что при строительстве объекта индивидуального жилищного строительства гражданам не требуется тот объем древесины, который они могут заготовить для этой цели, поскольку при строительстве объектов индивидуального жилищного строительства в основном используются „нелесные“ строительные материалы, такие как пенобетонные, газобетонные и бетонные блоки, керамический и силикатный кирпич. Осуществлять ремонт таких объектов индивидуального жилищного строительства исключительно древесиной нет необходимости», — утверждается в пояснительной записке, подготовленной минсельхозом во главе с Евгением Шестерниным.

Чиновники утверждают, что возникает «дефицит хвойных насаждений, которые могут быть заготовлены гражданами для собственных нужд на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, ремонта индивидуального жилого дома, квартир в двухквартирных жилых домах, в результате чего создаются очереди из граждан, ждущих своего разрешения на заготовку древесины для собственных нужд».

Объемы заготовки древесины на дрова власти захотели сократить с 12 куб. метров на жилое помещение до 30 кв. метров до 10 куб. метров и дополнительно 0,2 «куба» на каждый квадратный метр вместо прежних 0,4 «куба». Это решение чиновники объяснили тем, что «граждане отапливают не всю площадь жилого помещения, а только ее жилую часть».

«Кроме того, в Новосибирской области широко реализуется программа по газификации жилищного фонда», — утверждается в пояснительной записке.

Хотя в свежем прогнозе социально-экономического развития от того же самого новосибирского правительства утверждается обратное: «Низким остается уровень газификации жилищного фонда. По параметрам газификации жилья Новосибирская область существенно отстает от среднероссийского уровня. Уровень газификации жилищного фонда природным газом (от расчетной потребности) по состоянию на 1 июля 2022 года — 35,3%».

Более того, усложняется сам процесс покупки леса на заготовку. К заявлению о заключении договора о покупке лесных насаждений теперь нужно будет предоставлять еще и СНИЛС.

Ни у одного депутата не возникло вопросов к документу на сессии. 62 проголосовали «за», двое воздержались, еще двое не голосовали.

Документ приняли в первом чтении.