Новосибирские власти запрещают продавать безалкогольные энергетики детям

© ru.wikipedia.org
Новосибирские власти запрещают продавать безалкогольные энергетики детям
28 Окт 2022, 05:44

В Новосибирской области вводят очередные штрафы для бизнеса. На этот раз они касаются запрета на продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Бизнес-омбудсмен и «Опора России» были против.

Новосибирское заксобрание одобрило штрафы за продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, лицам до 18 лет. Изменения в областной закон об административных правонарушениях поддержаны в первом чтении.

«Энергетические напитки имеют свою специфику по сравнению с другими напитками, поскольку в их составе содержатся особые компоненты: тонизирующие компоненты и ингредиенты (кофеин, таурин) и учитывая, что содержание кофеина в энергетических напитках обычно составляет верхний допустимый суточный уровень потребления (от 150 до 320 мг/л), при допустимом его потреблении 150 мг в сутки, и то, что выпуск тонизирующих напитков производится в упаковках объемом от 250 мл и более, не исключается возможность употребления тонизирующего напитка детьми более одной упаковки в день, что может привести к негативному влиянию на их здоровье», — утверждается в пояснительной записке.

Штрафы для обычных граждан составят 500−1500 рублей, для должностных лиц — 3−5 тыс. рублей, для юридических — 10−15 тыс. Повторное нарушение обойдется до 2, 7 и 20 тыс. рублей соответственно.

Бизнес-омбудсмен Новосибирской области Николай Мамулат и новосибирское отделение «Опоры России» дали отрицательные заключения на документ. В «Опоре России» подчеркнули, что исследования, подтверждающие наличие небезопасных ингредиентов, не проводились, а также напомнили позицию ФАС России, которая ранее подчеркивала, что регулирование продаж безалкогольных энергетиков должно решаться только на федеральном уровне.

«Установление запрета на их продажу в отдельном субъекте РФ снижает инвестиционную привлекательность региона и негативно влияет на основы ведения бизнеса в России. Подобное решение приведет к сокращению производства продукции данной категории и, как следствие, к сворачиванию производственных мощностей», — процитировали в минэкономразвития региона отзыв «Опоры России».

Законопроект поддержали 65 депутатов. Один не голосовал.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Любовь сильнее страха». Эволюция томских протестов «Любовь сильнее страха». Эволюция томских протестов
Последние материалы
28 Окт, 13:41
«Показали комбинацию из трех пальцев, и всё стало за счет регионов»: что будет с метро в России
28 Окт, 12:40
Новосибирец кулаками забил насмерть сожительницу
28 Окт, 12:07
Сын красноярского губернатора объявлен в розыск в России после задержания в Италии
28 Окт, 11:39
Мобилизованных в Новосибирской области отпустили домой из военкомата
28 Окт, 11:29
«Сибстекло» разместило облигации на 300 млн
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования