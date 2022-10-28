Новосибирские власти запрещают продавать безалкогольные энергетики детям

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В Новосибирской области вводят очередные штрафы для бизнеса. На этот раз они касаются запрета на продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Бизнес-омбудсмен и «Опора России» были против.

Новосибирское заксобрание одобрило штрафы за продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, лицам до 18 лет. Изменения в областной закон об административных правонарушениях поддержаны в первом чтении.

«Энергетические напитки имеют свою специфику по сравнению с другими напитками, поскольку в их составе содержатся особые компоненты: тонизирующие компоненты и ингредиенты (кофеин, таурин) и учитывая, что содержание кофеина в энергетических напитках обычно составляет верхний допустимый суточный уровень потребления (от 150 до 320 мг/л), при допустимом его потреблении 150 мг в сутки, и то, что выпуск тонизирующих напитков производится в упаковках объемом от 250 мл и более, не исключается возможность употребления тонизирующего напитка детьми более одной упаковки в день, что может привести к негативному влиянию на их здоровье», — утверждается в пояснительной записке.

Штрафы для обычных граждан составят 500−1500 рублей, для должностных лиц — 3−5 тыс. рублей, для юридических — 10−15 тыс. Повторное нарушение обойдется до 2, 7 и 20 тыс. рублей соответственно.

Бизнес-омбудсмен Новосибирской области Николай Мамулат и новосибирское отделение «Опоры России» дали отрицательные заключения на документ. В «Опоре России» подчеркнули, что исследования, подтверждающие наличие небезопасных ингредиентов, не проводились, а также напомнили позицию ФАС России, которая ранее подчеркивала, что регулирование продаж безалкогольных энергетиков должно решаться только на федеральном уровне.

«Установление запрета на их продажу в отдельном субъекте РФ снижает инвестиционную привлекательность региона и негативно влияет на основы ведения бизнеса в России. Подобное решение приведет к сокращению производства продукции данной категории и, как следствие, к сворачиванию производственных мощностей», — процитировали в минэкономразвития региона отзыв «Опоры России».

Законопроект поддержали 65 депутатов. Один не голосовал.