Рейсы из Омска задержали из-за нехватки самолетов

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Рейсы из Омска задержали из-за нехватки самолетов
27 Окт 2022, 08:03

Три рейса из Омска задержали. Причиной называют нехватку самолетов.

Рейсы авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Омска в Абакан, Волгоград и Челябинск (через Иркутск) были задержаны рано утром 27 октября, говорится на онлайн-табло местного аэропорта.

Самолет в Абакан уже смог вылететь (задержка составила шесть часов).

По данным аэропорта, как пишет «Суперомск», причина отклонения от расписания — ожидание самолетов под рейс. Известно, что одно судно «ЮВТ Аэро» из Волгограда задерживается.


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