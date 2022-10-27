Рейсы из Омска задержали из-за нехватки самолетов
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Три рейса из Омска задержали. Причиной называют нехватку самолетов.
Рейсы авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Омска в Абакан, Волгоград и Челябинск (через Иркутск) были задержаны рано утром 27 октября, говорится на онлайн-табло местного аэропорта.
Самолет в Абакан уже смог вылететь (задержка составила шесть часов).
По данным аэропорта, как пишет «Суперомск», причина отклонения от расписания — ожидание самолетов под рейс. Известно, что одно судно «ЮВТ Аэро» из Волгограда задерживается.
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