Второй по величине город Омской области остался без воды

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Тара, второй по величине город Омской области, осталась без водоснабжения. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Электродвигатель на станции Тарского водозабора вышел из строя. Он обеспечивал бесперебойную подачу воды в городе, сообщили в мэрии 27 октября.



«Введен режим „Чрезвычайная ситуация“. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на устранение аварийной ситуации в кротчайшие сроки. На объекты социального значения и теплоснабжения по необходимости, осуществляется подвоз воды автотранспортом МУП „Тараводоканал“, МБУ „Городское хозяйство“, пожарной части №58», — рассказали в администрации.

Воду планируется подавать 27−28 октября всего трижды в сутки: с 07:00 до 10:00, с 12:30 до 14:00, а также с 19:00 до 22:00.

Тара - второй по величине город Омской области. В нем проживают более 28 тыс. человек.

МУП «Тараводоканал» также опубликовал график подвоза воды.