Второй по величине город Омской области остался без воды
Тара, второй по величине город Омской области, осталась без водоснабжения. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
Электродвигатель на станции Тарского водозабора вышел из строя. Он обеспечивал бесперебойную подачу воды в городе, сообщили в мэрии 27 октября.
«Введен режим „Чрезвычайная ситуация“. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на устранение аварийной ситуации в кротчайшие сроки. На объекты социального значения и теплоснабжения по необходимости, осуществляется подвоз воды автотранспортом МУП „Тараводоканал“, МБУ „Городское хозяйство“, пожарной части №58», — рассказали в администрации.
Воду планируется подавать 27−28 октября всего трижды в сутки: с 07:00 до 10:00, с 12:30 до 14:00, а также с 19:00 до 22:00.
Тара - второй по величине город Омской области. В нем проживают более 28 тыс. человек.
МУП «Тараводоканал» также опубликовал график подвоза воды.