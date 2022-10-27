Новосибирский парламент потребовал от правительства РФ отменить пошлины на зерно из-за кризиса на рынке

Новосибирское заксобрание предупредило федеральное правительство о кризисной ситуации на зерновом рынке в РФ. Депутаты попросили правительство в пять раз увеличить интервенции, а также отменить экспортные пошлины.

Новосибирское заксобрание одобрило обращение к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву на сессии 27 октября, передает корреспондент Тайги.инфо. Депутаты заявили об «очень тревожной» ситуации на зерновом рынке.

«Цены на зерно близки, а зачастую ниже себестоимости. Закупки зерна государством ведутся, но они явно недостаточны. Возникают риски ухудшения финансовой ситуации сельхозпроизводителей», — сказал глава аграрного комитета Денис Субботин («Единая Россия»).

«По состоянию на 14 октября, по данным мониторинга отпускных цен предприятий агропромышленного комплекса Новосибирской области, отпускная цена на продовольственную пшеницу 3 класса (без НДС) составляет 10,88 тыс. рублей за тонну, при этом провизорная себестоимость — 9,8 тыс. рублей за тонну, — сказано в обращении. — В текущей ситуации для сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области на фоне высокого уровня урожая зерна 2022 года в РФ, выросших логистических затрат, плавающей пошлины на зерно, а также внешних санкционных факторов, реализация зерна становится нерентабельной».

«Сочетание указанных фактов может привести к кризисной ситуации на зерновом рынке Российской Федерации», — подчеркнули авторы обращения.

Депутаты заявили, что нарастают риски утраты финансовой устойчивости компаний, невозврата кредитов и банкротства. Более того, дополнительных расходов от компаний потребует и введение федеральной государственной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно»).

Заксобрание просит отменить экспортные пошли на зерно и масличные культуры до 30 июня 2023 года, а также увеличить объем закупочных интервенций государства в 2022 году с 3 до 15 млн тонн. Из них 5 млн тонн должны приходиться на Сибирский федеральный округ, потребовали депутаты. При этом закупочные цены должны быть 14−16 тыс. рублей за тонну в зависимости от региона.

Также предлагается продлить краткосрочные кредиты по льготным ставкам и отложить обязательное введение ФГИС «Зерно» до 1 сентября 2023 года.

По словам спикера заксобрания Андрея Шимкива («ЕР»), подобные обращения принимают и другие регионы страны.

