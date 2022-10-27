СК заинтересовался задержкой зарплат в ФК «Томь», которому обещал помочь Мазур

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Следственный комитет начал проверку по факту невыплаты зарплат в футбольном клубе «Томь». Ранее спасти клуб обещал губернатор Владимир Мазур.

СК начал проверку ООО «ФК „Томь“». Об этом сообщила пресс-служба томского управления ведомства 27 октября.

«По предварительным данным, в период с мая по август 2022 года 127 сотрудникам данной организации не выплачивалась заработная плата. За указанный период задолженность по зарплате составила более 26,4 млн рублей. По состоянию на 21 октября 2022 года задолженность частично погашена в размере 8 млн», — рассказали в СК.

ФК «Томь» по итогам прошлого сезона занял 14 место в первенстве ФНЛ (сейчас это — Первая лига), сохранив там прописку. Но клубу отказали в получении лицензии для участия турнире, а в конце мая на тот момент врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование команды из бюджета региона, но пообещал помочь с поиском спонсоров. В июне «Томь» не прошла лицензирование и в ФНЛ-2 якобы из-за нарушения сроков подачи документов.

После этого Мазур уверял, что намерен избежать банкротства «Томи».

«В письме в Российский футбольный союз новый губернатор пообещал, что будет поддерживать «Томь». Однако в РФС сочли, что таких гарантий мало, так как не указаны конкретные источники финансирования. <...> Дальнейшие попытки переубедить РФС также не увенчались успехом», — говорилось в заявлении клуба в июле 2022 года.

Но долги клуба по зарплатам, по данным УФССП на середину августа, составляли 31 млн рублей. «Томь» раньше финансировали «Газпром» и «Газпром нефть».

