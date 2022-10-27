Вертолет новосибирской компании сгорел в Томской области

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В Томской области сгорел вертолет Ми-8. Он принадлежит новосибирской компании.

«В районе города Стрежевой Tомской области на посадочной площадке „Колтогорский причал, 9 км“ произошло возгорание ангарного укрытия, в котором находился вертолет МИ-8, эксплуатируемый АО „Авиапредприятие „Ельцовка““», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 27 октября.



Вертолет «конструктивно уничтожено», уточнили в ведомстве. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Прокуратура начала проверку.

АО «Авиапредприятие „Ельцовка“» принадлежит Станиславу Арбузову. Компанию возглавляет Анатолий Юртаев.