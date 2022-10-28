Более 100 горняков эвакуировали из-за пожара на шахте в Кузбассе
28 Окт 2022, 05:25
Пожар произошел на шахте в Кемеровской области. На поверхность вывели более 100 горняков.
Пожар произошел в шахте «Юбилейная» в Новокузнецком городском округе. Под землей находились 118 человек, передает «Интерфакс».
Все людей вывели на поверхность, никто не пострадал, заявили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
Шахта входит в холдинг «Топпром». Весной 2022 года горные работы на предприятии приостанавливали по требованию Ростехнадзора из-за нарушений промышленной безопасности.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
«Показали комбинацию из трех пальцев, и всё стало за счет регионов»: что будет с метро в России Новосибирец кулаками забил насмерть сожительницу Сын красноярского губернатора объявлен в розыск в России после задержания в Италии Мобилизованных в Новосибирской области отпустили домой из военкомата «Сибстекло» разместило облигации на 300 млн
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo