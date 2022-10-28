Более 100 горняков эвакуировали из-за пожара на шахте в Кузбассе

28 Окт 2022, 05:25

Пожар произошел на шахте в Кемеровской области. На поверхность вывели более 100 горняков.

Пожар произошел в шахте «Юбилейная» в Новокузнецком городском округе. Под землей находились 118 человек, передает «Интерфакс».

Все людей вывели на поверхность, никто не пострадал, заявили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Шахта входит в холдинг «Топпром». Весной 2022 года горные работы на предприятии приостанавливали по требованию Ростехнадзора из-за нарушений промышленной безопасности.


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