Единороссы заблокировали повышение стипендий алтайским студентам

© vk.com. Заксобрание Алтайского края

Оппозиция в заксобрании Алтайского края попыталась повысить стипендии студентам. Ей не хватило всего девять голосов, единороссы просто проигнорировали инициативу.

КПРФ внесла в заксобрание Алтайского края законопроект о повышении академических и социальных стипендий в средних профессиональных образовательных учреждениях региона. Коммунисты предложили привязать их уровень к размеру прожиточного минимума и сделать стипендию равной не менее 10% от этой суммы. Это обошлось бы региональному бюджету лишь в 454 млн рублей.

В заксобрании у «Единой России» менее 50% мест (31 кресло). Коммунистам нужно было получить 35 голосов при том, что у КПРФ, эсеров, ЛДПР и «Коммунистов России» в сумме 36 мандатов. Это мог бы быть первый законопроект в региональном парламенте, принятый при игнорировании позиции «ЕР».

За документ проголосовали 26 депутатов, сообщил парламентарий Александр Волобуев, представлявший законопроект.

«Если бы 9 моих коллег, которые воздержались от голосования, поддержали бы нас, то это был бы первый закон, который приняли в АКЗС без учёта мнения „Единой России“, — рассказал Волобуев в своем телеграм-канале. — Фракция „ЕР“ в полном составе не голосовала, будто бы их просто не было в зале заседаний. Что на счет воздержавшихся, мнение и мотивы некоторых мне понятны и я уважаю их точку зрения, но есть в нашем заксобрании депутаты, которые в кулуарах — „За“, а как дело доходит до голосования — прячут голову в песок».

В то же время Волобуев обратил внимание, что, несмотря на блокировку законопроекта, после законопроекта КПРФ министр образования региона Светлана Говорухина пообещала, что стипендии студентов впервые за восемь лет будут повышены с 1 января на 10,7%, а с 1 сентября на 5,5%. То есть примерно на 94 рубля.

«Конечно, это мизер. И считать это победой нельзя. А учитывая то, что и этот мизер навряд ли увидят студенты — мы, фракция КПРФ, будем следить за ситуацией», — подчеркнул Волобуев.

Сейчас обычные стипендии в ссузах региона составляют 560 рублей, социальные – 839,5 рублей.