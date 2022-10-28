Автобус с шахтерами опрокинулся в кювет в Кузбассе

© ГУВД по Кузбассу
Автобус с шахтерами опрокинулся в кювет в Кузбассе
28 Окт 2022, 09:47

Автобус с 21 шахтером опрокинулся в кювет в Кузбассе. Пострадали 11 человек, пятеро попали в больницу.

В Кузбассе на дороге, ведущей к угольному предприятию, 27 октября вахтовый автобус съехал в кювет.

«Предварительно установлено, что 48-летний водитель транспортного средства доставлял рабочих организации в город после смены. По пути он не справился с управлением и совершил съезд с дороги. На момент ДТП в вахтовом автобусе находились водитель и 21 пассажир», — говорится в сообщении ГУВД по Кузбассу.

При ДТП пострадали 11 работников шахты «Ольжерасская-Новая», уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Междуреченска.

«Пять горняков госпитализированы, шесть проходят [амбулаторное] лечение. Состояние пострадавших не вызывает опасений», — рассказали в пресс-службе.

Шахта «Ольжерасская-Новая» входит в компанию «Южный Кузбасс» горнодобывающего дивизиона группы «Мечел» в Междуреченске Кемеровской области.


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