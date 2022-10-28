Охранники вывели бездомного из новосибирской больницы и посетовали на работу минсоцразвития

© Агентство безопасности «Гвардия»

Бездомный забрался в новосибирскую больницу, чтобы погреться. Охранникам пришлось его вывести. Но они обратили внимание на проблемы с социальными учреждениями в регионе.

Бездомного обнаружили в подвале пятого корпуса горбольницы в Заельцовском районе Новосибирска. Охрана вызвала сотрудников ГБР, сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

«Он подыскивал себе помещение для обитания на холодный зимний период, и залез туда через вентиляционное окно. Гвардейцы объяснили бродяге, что нахождение посторонних в больнице строго запрещено и предложили ему покинуть подвал. Тот ответил категорическим отказом, пояснив, что идти ему некуда. В результате охранникам пришлось выводить его оттуда принудительно, — рассказали в пресс-службе. Куда далее отправился бездомный, сотрудникам „Гвардии“ неизвестно, но чувство сострадания не покидало их в этот день еще долго».

Как обратили внимание в компании, 29 октября в городе похолодает до нуля, а порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

«Ранее глава министерства труда и социального развития региона заявляла, что первый бесплатный вытрезвитель в Новосибирске откроется к концу этого года. Хотелось бы, чтоб это важное городское событие социального характера произошло как можно скорее», — отметили в «Гвардии».

Более того, Тайга.инфо подробно рассказывала, что в сентябре благотворительный фонд «Маяк» был вынужден закрыть свой хостел для бездомных в Новосибирске из-за недостатка финансирования и роста коммунальных платежей.

Ранее «Маяк» подал обращение уполномоченной по правам человека в Новосибирской области Нине Шалабаевой о необходимости открытия в городе ночного приюта, в котором бездомные люди смогли бы бесплатно и без документов поспать, помыться и постирать свои вещи. Директор «Маяка» Александр Алексеев также обращался за помощью к городским и областным властям. Чиновники не поддержали идею, ссылаясь на то, что в Новосибирске «работают социальные и медицинские программы, и проблемы бездомных людей решаются».

В городе работает только одно государственное учреждение «Дом ночного пребывания» для бездомных на 75 мест, и не все они могут туда попасть. По данным «Маяка», в 2018—2020 годах на улицах Новосибирска скончались 3499 человек.