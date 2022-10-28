«Сибстекло» разместило облигации на 300 млн

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Крупнейший производитель стеклотары за Уралом разместил облигации на Московской международной валютной бирже (ММВБ). Компания входит в группу РАТМ Эдуарда Тарана.

«На Московской международной валютной бирже стартовало размещение нового выпуска облигаций ООО „Сибирское стекло“ под номером 4В02−03−00373-R-001P. Объем привлекаемых инвестиций — 300 млн рублей», — сообщили в компании 28 октября.

По словам гендиректора «Сибстекла» Антона Мора, средства планируют направить, в том числе на пополнение оборотного капитала для создания запасов сырья и готовой продукции.

«В текущей ситуации логистика существенно удлинилась, а производство у нас непрерывное — функционирует 24 часа в сутки, 365 дней в году. Резервы стеклотары нужны, чтобы обеспечить бесперебойные поставки клиентам в период смены ассортимента, который выпускают на стекловаренной печи», — отметил Мор.

Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Срок обращения выпуска облигаций — 3 года. Ежемесячный купонный доход по ставке 17% годовых.

ООО «Сибирское стекло» принадлежит известному новосибирскому бизнесмену Эдуарду Тарану. Выручка компании в 2021 году составила 5,1 млрд, чистая прибыль — 250,6 млн рублей.