Мобилизованных в Новосибирской области отпустили домой из военкомата

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В Куйбышеве Новосибирской области должны были отправить на мобилизацию очередную партию жителей. Их отпустили из военкомата.

Около 100 человек должны были отправить из Куйбышева на мобилизацию утром 28 октября. На проводы пришли друзья и родственники.

«Сегодня нас всех отправили домой. Никто не едет», — говорится в крупнейшем местном паблике «Новости дня Каинск Барабинск».

Жители рассказали «Прецеденту», что военком вышел и заявил, что появился некий приказ, поэтому все могут быть свободны. «Отдали военники. Все радостные, счастливые. Сказали, что сегодня напьются», — рассказал изданию местный житель.

«Мобилизованных собрали всех. Сначала раздали военники. Потом военком вышел из сказал: „Сегодня был приказ об отмене мобилизации, можете возвращаться домой. Те, кто хочет пойти по контракту, можете остаться“», — цитирует издание мобилизованного на условиях анонимности.

При этом для некоторых призывников уже купили форму за собственный счет. Сестра одного из них надеется, что сможет вернуть деньги за экипировку.

«Да, подтверждаем, — заявили в военкомате Куйбышевского района. — Пока никаких распоряжений не поступало, поэтому не можем сказать, по какой именно причине отпустили. Возможно, в других районах добрали необходимое количество».

Новосибирская область может выполнить задание по «частичной» мобилизации до 30 октября, ранее заявил губернатор Андрей Травников. Он сказал, что задачи перевыполнить его нет. При этом еще 3 октября Травников объявил об окончании «первого этапа частичной мобилизации». Что именно это означало и когда должны были начаться следующие этапы, он не уточнял, а 19 октября сказал, что мобилизация продолжается, хотя «основной объем задания был выполнен».

27 сентября, месяц назад, военный комиссар региона Евгений Кудрявцев говорил, что на тот момент было мобилизовано более 2 тыс. новосибирцев.

«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к региональному правительству, говорили об общем плане на 2 тыс., а один из источников Тайги. инфо, прямо знакомый с ходом мобилизации, назвал 8 тыс. человек.