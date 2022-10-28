Новосибирец кулаками забил насмерть сожительницу

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Житель Новосибирской области задержан по делу о смерти своей гражданской жены. Он бил ее кулаком по голове, после чего женщина скончалась.

В Здвинском районе после смерти 32-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



«По данным следствия, ночью 26 октября 2022 года в своем доме в одном из сел Здвинского района между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошла ссора на бытовой почве. В результате конфликта обвиняемый нанес потерпевшей множественные удары кулаком в область головы», — говорится в сообщении СК.

38-летнему мужчине предъявлено обвинение. Пока он задержан, но следствие планирует ходатайствовать об аресте.