Мобилизованного новосибирца с тремя детьми не отпускают домой

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Многодетного отца из Новосибирска мобилизовали. Его жена теперь осталась без работы.

44-летнего Андрея Назарова, у которого проблемы со здоровьем, мобилизовали в Новосибирске. У него трое детей в возрасте от 5 до 16 лет, рассказал политолог Алексей Мазур в своем телеграм-канале.

Ранее Минобороны обещало не призывать отцов троих детей. Но единороссы в Госдуме отказались закрепить это законодательно.

«Как известно в других регионах отцов трех детей либо не призывали вообще, либо возвращали после призыва. Как я понимаю, хотя закон предусматривает освобождение от мобилизации только отцам четырех детей, но по внутренним документам Минобороны отцов трех детей тоже призывать не должны. Однако в случае Назарова есть пробел в законодательстве, — отметил Мазур. — Дело в том, что старшие двое сыновей — не его родные. То есть, получается абсурд — мужик, который завел несколько детей и не заботится о них — получает отсрочку. А тот, кто содержит и воспитывает троих, то есть, является реальным отцом — подлежит мобилизации».

Более того, супруга мужчины работала в ночную смену, а теперь ей не с кем оставить детей, и она осталась без работы. Женщина писала и в военкомат, и депутату Госдумы Александру Аксененко. «От военкомата понятный ответ — формально всё правильно, и к службе годен», — добавил Мазур

