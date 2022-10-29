Мобилизованного новосибирца с тремя детьми не отпускают домой
Многодетного отца из Новосибирска мобилизовали. Его жена теперь осталась без работы.
44-летнего Андрея Назарова, у которого проблемы со здоровьем, мобилизовали в Новосибирске. У него трое детей в возрасте от 5 до 16 лет, рассказал политолог Алексей Мазур в своем телеграм-канале.
Ранее Минобороны обещало не призывать отцов троих детей. Но единороссы в Госдуме отказались закрепить это законодательно.
«Как известно в других регионах отцов трех детей либо не призывали вообще, либо возвращали после призыва. Как я понимаю, хотя закон предусматривает освобождение от мобилизации только отцам четырех детей, но по внутренним документам Минобороны отцов трех детей тоже призывать не должны. Однако в случае Назарова есть пробел в законодательстве, — отметил Мазур. — Дело в том, что старшие двое сыновей — не его родные. То есть, получается абсурд — мужик, который завел несколько детей и не заботится о них — получает отсрочку. А тот, кто содержит и воспитывает троих, то есть, является реальным отцом — подлежит мобилизации».
Более того, супруга мужчины работала в ночную смену, а теперь ей не с кем оставить детей, и она осталась без работы. Женщина писала и в военкомат, и депутату Госдумы Александру Аксененко. «От военкомата понятный ответ — формально всё правильно, и к службе годен», — добавил Мазур
Президент РФ ВладимирПутин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.
Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.
28 октября Шойгу сказал Путину, что задание по мобилизации в РФ выполнено. При этом никакого указа о ее прекращении до сих пор нет.