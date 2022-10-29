Мобилизованные томичи попросили скинуться им на снаряжение: «100 тыс., которые им дали, они тратят на форму»

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Мобилизованные жители Томской области записали коллективное обращение о проблемах со снаряжением. Их держат в лагере под Екатеринбургом.

Четверо мобилизованных из Томской области записали видеообращение с просьбой к землякам перевести им деньги на снаряжение. У всех лица закрыты балаклавами.

«Для участия в проведении специальной операции и качественного выполнения поставленных боевых задач, нам необходима ваша поддержка. А именно: технические средства, тактическое снаряжение, мобильные средства передвижения, современная бронезащита», — читает по бумаге один из мобилизованных (цитата по ТВ2).

При этом мужчина утверждает, что мобилизованные «получают положенное обмундирование, размещение и питание», и «претензий к командованию не имеют». По данным ТВ2, в ролике — мобилизованные, находящиеся в части в Елани под Екатеринбургом, где проходят обучение около 400 томичей.

В списке необходимого сразу 35 пунктов: от шапок, батареек и зимней формы до тепловизоров, бронежилетов и квадроциклов. «Те 100 тыс. [в виде единовременной выплаты из областного бюджета], которые им дали, они тратят себе на форму. Допустим, он поехал покупать себе броник, форму, еще что-то, им ничего не дали. Как он сказал, [губернатор Владимир] Мазур обещал, что им все это пришлют. Половина [выплаты] точно ушла на снаряжение», — цитирует издание родственницу одного из авторов обращения.

Мобилизованные пожаловались, что кроме обещаний ничего нет.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.



Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.



28 октября Шойгу сказал Путину, что задание по мобилизации в РФ выполнено. При этом никакого указа о ее прекращении до сих пор нет.