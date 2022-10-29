Мать утопила маленькую дочь в доме бывшего сожителя в Красноярском крае

© krk.sledcom.ru

Полуторагодовалая девочка убита в Красноярском крае. Под подозрение попала ее мать, приехавшая с ребенком к отцу дочки.

37-летняя жительница Курагинского района приехала вместе со своей дочерью возрастом год и пять месяцев приехала в поселок Кошурниково к бывшему сожителю. Он и был отцом ребенка, но не жил вместе с женщиной, сообщили в СК РФ по Красноярскому краю.



«Женщина, находясь в доме, одна с дочерью, начала купать девочку и в процессе купания ее утопила, — считает следствие. — Сегодня [29 октября] судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии).