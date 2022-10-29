Скейт-парки Новосибирска закрывают по требованию провластных общественников

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Скейт-площадки Новосибирска закрыли после жалоб «Общероссийского народного фронта». Они уверяют, что объекты небезопасны.

В Новосибирске закрывают скейт-площадки для подростков по инициативе прокремлёвского «Народного фронта». Парк за оперным театром обнесли сигнальными лентами, заявили в региональном отделении ОНФ.

«Народный фронт» опубликовал видео, в котором Светлана Калинина, называющая себя «главным экспертом страны по ЖКХ от Народного фронта», с полицейским ходит по скейт-парку и говорить о «разбросанных мозгах детей».

«Пойдемте я покажу, где у вас мозги детей будут, — говорит Калинина на видео. — Мозги, мозги, потому он с юзом пойдет и всё, мозги». Она утверждает, что объекты на площадке были построены «неправильно».

Также будет закрыта скейт-площадка в Заельцовском парке. Ее построила Федерация скейтбординга Новосибирской области по договоренности с городскими властями, рассказала «НГС» вице-мэр Анна Терешкова.

«У нас была договоренность: если они делают себе скейт-площадку в сквере за оперным, то уходят с памятника Ленину. Они сами делали эту площадку так, как им нужно было, — объяснила Терешкова. — Нам поставили условие: или сертифицировать, или закрывать. Мы поняли, что эту площадку сертифицировать невозможно, потому что она в ручном режиме построена, нигде не заказывалась. Поэтому придется ее закрывать».



Федерация строила площадку без проекта, а нормативы существуют только для профессиональных скейт-парков.



«Мы шли навстречу жителям, нашей молодежи. Одномоментно на скейт-площадке в Заельцовском парке у нас было 120−150 ребят. Сейчас получается, что все эти ребята останутся просто на улице», — отметила вице-мэр.

Также активистка ОНФ посетила площадку в Затулинском дисперсном парке