Бурятский суд отпустил обвиняемого в покушении на убийство под предлогом его мобилизации

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В Бурятии мобилизовали мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство с отягчающими обстоятельствами и разбое. Обвинение требовало арестовать его, но суд отпустил подозреваемого.

Прибайкальский районный суд Бурятии отказал прокуратуре в аресте подсудимого, которого мобилизовали во время процесса над ним. Мужчину обвиняют по тяжким статьям, кроме того, он состоит на учете у психиатра, рассказал депутат Мосгордумы, адвокат Евгений Ступин, опубликовавший в соцсетях решение суда.

Суд рассматривает уголовное дело в отношении мужчины по ч. 3 ст. 30, пункту «з» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство сопряженное с разбоем) и пунктам «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК (разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью). В июне 2022-го его было решено поместить в стационар Иркутского психоневрологического диспансера для проведения экспертизы, затем он заразился ковидом и находился на амбулаторном лечении. Всё это время он находился под подпиской о невыезде. После объявления «частичной» мобилизции суд прямо уведомил военкомат, чтобы обвиняемого не подвергали призыву не призывать мужчину, но 5 октября адвокат подсудимого сообщил, что того уже мобилизовали.

Выяснилось, что мужчину мобилизовали еще 28 сентября. Обвинение прямо заявило, что мужчина решил скрыться от правосудия через участие в «спецоперации».

Адвокат предлагал приостановить производство по уголовному делу. И суд встал на его сторону, сославшись на указ Путина о «частичной» мобилизации. Причем в решении сказано, что подписку о невыезде оставили в силе.

«Прокурор ходатайствовал о заключении его под стражу, но суд со ссылкой на указ президента о частичной мобилизации, не приняв во внимание нарушение собственного уведомления в военкомат, оставил в отношении подсудимого меру пресечения в виде „подписки о невыезде и надлежащем поведении“, а дело приостановил! Из какого именно региона, согласно этой „подписке“ подсудимый не должен выезжать, не понятно. Не указано также в постановлении конкретной нормы Уголовно-процессуального кодекса, на основании которой производство по делу приостановлено. Юридически указ президента не может заменять кодекс», — подчеркнул Евгений Ступин



В опубликованном документе замазаны личные данные. Но, судя по картотеке, речь может идти о Евгении Житове. Его дело рассматривается в суде с 2018 года.

Более того, уголовное дело Житова могло быть возбуждено и вовсе до 2012 года. Первый раз оно поступило в суд в октябре 2012-го по статьям о разбое и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Но с тех пор суд восемь раз возвращал его в прокуратуру. Со временем из обвинений исчезла ст. 222 УК, но добавилась статья о покушении на убийство.

Сейчас уголовное дело Житова рассматривает судья Сэсэг Будаева.