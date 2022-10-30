Владельцы «Пятёрочки» пообещали еще 65 магазинов в Новосибирской области

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Владельцы «Пятёрочки» пообещали еще 65 магазинов в Новосибирской области
30 Окт 2022, 06:44

X5 Group, владеющая торговой сетью «Пятёрочка», объявила о расширении присутствия в Новосибирской области. Сейчас в регионе около 270 магазинов.

X5 Group планируется открыть еще порядка 65 магазинов в Новосибирской области в 2022—2023 годах, сообщили в компании.

«Новосибирская область является важным логистическим узлом — работа распределительного центра на территории области позволяет наполнять полки магазинов максимально свежей продукцией и обеспечивать соседние регионы», — цитирует директора по взаимодействию с органами государственной власти X5 Станислава Богданова пресс-служба компании.

Сейчас в регионе работают 272 «Пятёрочки» и один распределительный центр X5.


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