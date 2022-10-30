Президент Казахстана наградил бывшего новосибирского вице-губернатора

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Бывший новосибирский вице-губернатор, известный политик и историк Виктор Козодой получил государственную награду Казахстана. Президент отметил его книгу об Алихане Букейханове, который стоял у истоков независимости современного Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Козодоя орденом «Достык» второй степени. Его вручил посол страны в Р Ф Ермек Кошербаев во время презентации книги новосибирского историка «Алихан Букейханов. Человек-эпоха», сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Именно за произведение о жизни и деятельности видного казахского общественного и государственного деятеля, одного из лидеров партии «Алаш» и наградили Козодоя.

Алихан Букейханов был депутатом Госдумы Российской империи первого созыва, основатель и один из лидеров партии «Алаш». Был председателем правительства Алашской автономии (казахского национал-территориального образования) в 1917—1920 годах, считается первым премьер-министром Казахстана.



Букейханов также участвовал в работе съезда сибирских областников (у истоков стояли известные географы и этнографы Григорий Потанин и Михаил Березовский) в Томске, на котором было принято решение о предоставлении автономии казахам в составе Сибирской республики (выделявшейся из России в 1918 году, известной по лозунгу «Сибирь для сибиряков»). Она просуществовала с июля по ноябрь 1918 года, потом была ликвидирована Временным всероссийским правительством в условиях гражданской войны с большевиками.

«Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев назвал книгу первым глубоким и цельным научным исследованием личности Алихана Букейханова. Он напомнил, что многие аспекты деятельности движения „Алаш“ не раскрыты в контексте восстановления исторической справедливости и обеспечения информированности широкой общественности, — рассказали в посольстве. — В связи с чем, отметил посол, презентуемая книга внесла заметный вклад в изучение исторических событий, предвосхитивших независимость Казахстана».

По словам Козодоя, книга уже переведена на казахский язык.



Козодой был депутатом горсовета Новосибирска и регионального парламента, в 2012-м стал «политическим» заместителем губернатора Василия Юрченко. В 2014-м ушел из правительства. В 2017-м участвовал в организации массовых акций против резкого повышения тарифов ЖКХ и пытался баллотироваться в мэры в 2019-м. Доктор исторических наук.