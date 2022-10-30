Иркутянина подозревают в пропаганде экстремистской «А.У.Е» в СИЗО
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Уголовное дело возбуждено в Иркутской области в отношении 20-летнего молодого человека. Ему вменяют участие в деятельности экстремистской организации «А.У.Е», которая запрещена в РФ.
По версии следствия, молодой человек, находясь в изоляторе временного содержания в Слюдянке, а затем в СИЗО-1 Иркутска, «принимал активное участие в деятельности запрещенной экстремистской организации „А.У.Е“, выразившееся в совершении умышленных активных действий, направленных на достижение целей указанной организации».
«Подозреваемый пропагандировал осужденным и следственно-арестованным идеологию „А.У.Е“, разъяснял и толковал присущие ей понятия», — говорится в сообщении следствия.
Решением Верховного Суда Российской Федерации движение «Арестантское уголовное единство» («Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», АУЕ, А.У.Е.) признано экстремистским и его деятельность на территории Российской Федерации запрещена.
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