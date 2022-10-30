Стая собак напала на ребенка в Улан-Удэ

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Бродячие собаки напали на ребенка в Улан-Удэ. Власти предполагают, что это псы из пригородного района.

Сообщение об укусе шестилетнего ребенка в поселке Сосновый бор в Улан-Удэ. «У ребенка обнаружены ссадины и царапины, — сообщили в комитете городского хозяйства городской администрации. — На место оперативно выехала группа отлова. Вчера дополнительно зашли два экипажа отлова, сотрудники администрации района, участковый. Отловили трех собак, которых сегодня покажут по фото ребёнку для опознания. Ребенок не смог описать собак».



Жители сообщили властям, что в последнее время в этом районе появились животные, которые не принадлежат горожанам.

«Возможно, это собаки с пригородных районов, которые в поисках кормовой базы приходят в город. Решается вопрос по усилению взаимодействия с администрацией Заиграевского района», — добавили в мэрии.