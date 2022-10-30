Шесть человек пострадали в аварии со скорой помощью в Новосибирске

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Toyota Fielder протаранила автомобиль скорой помощи в Новосибирске. Пострадали шесть человек, в том числе экипаж скорой помощи.

Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла в Кировском районе Новосибирска в ночь на 30 октября.



По данным ГУВД по Новосибирской области, водитель 1997 года рождения на автомобиле Toyota Fielder двигался по Советскому шоссе со стороны Краснообска, на запрещающий сигнал светофора.

«На пересечении улиц Петухова и​ Советского шоссе автомобиль Toyota совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который двигался со стороны улицы Громова в сторону переулка Бронный на разрешающий сигнал светофора, — сообщили в ГУВД региона. — В результате ДТП пострадали шесть человек — экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля 1997 года рождения».

При медосвидетельствовании на алкогольное опьянение у водителя Toyota выявлено 0,767 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Личность мужчины установлена — это житель Новосибирской области, ранее не судимый, водительское удостоверение получил в 2021 году.​ На него сотрудниками ГИБДД составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Момент аварии, запись с регистратора машины скорой помощи, видео: АСТ-54

К расследованию аварии хочет подключиться СУ СК РФ по Новосибирской области.

«В целях установления всех обстоятельств ДТП руководством СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором города инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту дорожно-транспортного происшествия из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления», — говорится в сообщении ведомства.