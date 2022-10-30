Qazaq Air приостановила полеты из Новосибирска в Казахстан

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Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты из Новосибирска в Астану и Усть-Каменогорск. Как пояснил перевозчик, решение связано с «невыдачей разрешения авиационных властей РФ на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям».

30 октября Qazaq Air отменила рейс Астана — Новосибирск, а также сообщила «о временном приостановлении рейсов по направлениям Астана — Новосибирск, Усть-Каменогорск — Новосибирск в связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям».

Пассажирам предложили вернуть стоимость билетов по месту их приобретения.



Согласно расписанию на сайте новосибирского аэропорта, рейсы должны были осуществляться с конца октября-начала ноября до марта 2023 года включительно.

Казахстанская Qazaq Air позиционирует себя как межрегиональный перевозчик с хабом в столице Казахстана и организованной маршрутной сетью для обеспечения комфортного соединения регионов страны. Из международных направлений на ее сайте указаны два города России – Омск и Новосибирск.