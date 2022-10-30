«Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий

© Кирилл Канин
«Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий
30 Окт 2022, 16:35

Новосибирцы 30 октября собрались, чтобы почтить память политзаключенных. Одна из акций прошла в Нарымском сквере у Камня Скорби. Жители поименно вспомнили своих родных, ставших жертвами политических репрессий. Рассказываем историю семьи новосибирца, лишившегося отца и деда сразу после своего рождения — он 50 лет добивается правды об их смерти.

30 октября в Новосибирске у Камня Скорби в Нарымском сквере собрались десятки человек. По наблюдениям корреспондента Тайги.инфо, люди приходили и уходили — они рассказывали истории своих репрессированных родных, поименно зачитывали списки жертв. Также на мероприятии был представлен эскиз памятника жертвами государственного террора.

50 лет в поисках правды

Анварь Алямов лишился отца в 1937 году — когда сыну было всего лишь 7 дней, Мустафу Алямова забрали.

В 1937 году репрессированы были также дед Анваря и дядя. Вернулся только дядя — его, 20-летнего парня, увезли на Колыму в одной майке, и он выжил только благодаря тому, что был молодой и здоровый, считает его племянник.

Историей репрессий родных Алямов занимается уже 50 лет и не может добиться правды.

 

Восстановлением информации по отцу Алямов начал заниматься в 1972 году, обращался в прокуратуру, КГБ, ЦК — никто не говорил правду. Официальные власти утверждали, что отец мужчины Мустафа Алямов умер в 1946 году от туберкулеза.

Местом захоронения называли татарское кладбище на Березовой роще, однако Анварь узнал, что кладбище было закрыто в 1942 году, поэтому даты не сходились. В итоге, ему сказали, что место захоронения — какое-то из татарских кладбищ.

За время походов по инстанциям, продираясь сквозь ложь, Алямов установил, что отца расстреляли в августе 1937 года.

Пенсионер показывает выданные на деда Невмана Алямова две ксерокопии свидетельств о смерти: 6 июня 1943 года от остановки сердца и 19 августа 1937 года — расстрел. Сейчас он добивается правды, переписываясь с прокуратурой, СК и омбудсменами.

На вопросы силовиков, почему занялся спустя годы этими делами и замечания, что это не вовремя, Анварь отвечает: «Когда отца забирали, меня никто не спрашивал, вовремя это или нет, когда мне в армию фальшивые документы о родственниках присылали, никто не интересовался вовремя или нет. Я знал, что дождусь, когда это войдет в закон, потому что таких, как я – миллионы, и выверну им это ребро. Сейчас они не знают, куда бежать. А врать-то: врали-врали, врали-врали. А как исправить? А потому что врать не надо».

Тайга.инфо


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