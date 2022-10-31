Депутат сбил ребенка в Новосибирской области и уехал

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В Новосибирской области муниципального депутата от «Единой России» подозревают в том, что он переехал на машине ребенка и скрылся. Тот остался жив.

Водитель на Toyota RAV4 двигался по улице Володарского в Татарске и наехал на ребенка 2016 года рождения, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Судя по опубликованному видео, мужчина буквально переехал мальчика, подошел к нему, затем спокойно сел в машину и уехал.



«Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Мальчик госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, — рассказали в ведомстве. — Автомобиль был объявлен в розыск. Спустя некоторое время водитель транспортного средства явился в отдел полиции, им оказался 67-летний житель Татарска».

Освидетельствование показало, что водитель был трезв. На него составили протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

По данным СМИ, за рулем мог находиться депутат татарского районного совета, директор «Татарского дорожно-ремонтно-строительного управления» (местного филиала крупного господрядчика «Новосибирскавтодора») Сергей Мамонтов. Он входит в «Единую Россию».