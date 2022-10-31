Житель Тувы насмерть задавил новорожденную дочь

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Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего жителя Тувы. Его подозревают в причинении смерти новорожденной дочери.

Происшествие случилось вечером 27 октября. «Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина прилег рядом с малолетней дочерью, одного месяца от рождения. Не убедившись в безопасности ребенка, мужчина во время сна воспрепятствовал свободному процессу дыхания малолетней дочери, в результате чего ей была причинена компрессионная асфиксия, от которой наступила ее смерть», — сообщили в СК.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Для установления точной причины смерти новорожденной назначена судебно-медицинская экспертиза, продолжается проведение комплекса необходимых следственных действий. Кроме того, следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, с дачей надлежащей правовой оценки действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.